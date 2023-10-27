В сентябре Украина экспортировала 3,6 млн тонн агропродукции
В сентябре Украина экспортировала 3,6 млн тонн агропродукции. В то же время с начала работы нового зернового коридора удалось вывезти около 700 тыс. тонн зерна
Об этом сегодня на заседании правительства 27 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, через дунайские порты перевезли почти 2,3 млн. тонн, а за время работы временного морского коридора экспортировали почти 700 тысяч тонн зерна.
"Украина завершает уборку уже второго урожая во время войны. В настоящее время собрано более 70 млн тонн зерновых, зернобобовых и технических культур", - сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что, по прогнозам Минагрополитики, общий объем урожая в этом году достигнет 79 млн тонн зерновых и масличных.
"Это почти на 10% больше, чем в прошлом году", - отметил Шмыгаль.
Он также пообещал поддержку украинским фермерам.
"Аграрии — основные получатели ссуд по государственным программам льготного кредитования, потому что сейчас они основа нашей экономики и нашего экспорта", - резюмировал глава правительства.
Что известно о работе зернового коридора
17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.
12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.
16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.
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