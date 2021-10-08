В сентябре цены в Украине достигли трехлетнего максимума: инфляция ускорилась до 11%

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.



Отмечается, что в сентябре 2021 года потребительские цены по сравнению с августом выросли на 1,2%.



Базовая инфляция в сентябре 2021 года составила - 1,3% по сравнению с августом этого года, а с начала года - 5,5%.



Отмечается, что на потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего - на 13,6% - подорожали яйца. На 3,7-1,1% выросли цены на сало, овощи, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, масло и хлеб.



В то же время на 3,4-0,1% подешевели фрукты, подсолнечное масло и сахар.



Цены на алкогольные напитки и табачные изделия, по данным Госстата, повысились на 0,8%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.



Отмечается также, что одежда и обувь подорожали на 7,9%. В частности, обувь подорожала на 8,2%, одежда - на 7,6%.



Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошло за счет повышения цена на природный газ на 1,8%, содержание и ремонт жилья - на 1,4%, аренду жилья - на 0, 9%.



В то же время цены на транспорт снизились на 0,1% из-за удешевления проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,7%, топлива и масел - на 0,2%.



В сообщении также отмечается, что услуги образования подорожали на 13,2%. В частности, высшей - на 17,2%, средней - на 11,5%

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