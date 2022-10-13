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В сентябре Россия получила самый низкий доход от продажи нефти в этом году, - Bloomberg

13 октября, 2022 четверг
18:02
Экономика нефть

Доход России от экспорта нефти сократился до 15,3 млрд долларов в сентябре, что является самым низким показателем за этот год, на фоне падения экспорта и цен на нефть

Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства, сообщает Bloomberg.

Эта сумма на $3,2 млрд, или 17,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. По оценкам агентства, падение экспорта сырой нефти на 260 тыс. баррелей в день способствовало резкому падению доходов России в этом году.

Зато доходы все еще были выше среднемесячного дохода в 2021 году, который составлял 14,9 миллиарда долларов.

В сентябре ежедневные потоки сырой нефти и продуктов из России в ЕС сократились на 390 тыс. баррелей до 2,6 млн баррелей. По данным МЭА, доля европейского рынка в общем экспорте страны упала лишь до 35% по сравнению с 50% в начале года.

Еще одним ударом по доходам России стало понижение цен на нефть. По данным Министерства финансов РФ, в сентябре средняя цена на эталонную нефть марки Urals упала на 8,7% по сравнению с месяцем ранее до 68,65 долларов за баррель.

  • Напомним, страны G7 планируют ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря, на нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года. Об этом говорится также в восьмом пакете санкций ЕС. Эксперты говорят, что это может означать потенциальное ограничение на уровне около 60 долларов за баррель, поскольку базирующаяся на эталонной марке Brent российская нефть марки Urals продавалась по цене от 50 до 70 долларов за баррель в 2019 году.
  • США считают , что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке около 60 долларов за баррель.

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нафта
санкции против России
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