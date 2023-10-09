В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 0,5%

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины .

Цены на товары и услуги в Украине в сентябре 2023 года были на 0,5% выше, чем в августе, и на 3,0% выше, чем в начале этого года. А стоимость товаров и услуг, не зависящих от сезонных факторов, налогов и админрегулирования, в сентябре была на 0,9% выше, чем в августе, и на 4,2% выше, чем в январе.

В прошлом месяце цены на еду и безалкогольные напитки снизились на 0,5%. Больше всего, а именно на 9,7% подешевели овощи. Также цена снизилась на фрукты, зерновые продукты, рис, подсолнечное масло, рыбу и рыбные продукты. Цены на 5,1–0,4% ниже, чем в августе.

В то же время, на 12,3% выросли цены на яйца, а также на 1,3–0,5% подорожали масло, сахар, мясо и мясные продукты, сало, хлеб, молоко. Стоимость алкоголя и табака увеличилась на 0,7%, поскольку табачные изделия подорожали на 1,4%. Одежда и обувь подорожали на 7,8%, в том числе обувь – на 8,2%, одежда – на 7,6%.

Цены на транспорт поднялись на 2,2% главным образом из-за роста цен на топливо и масла на 4,9%. В то же время на 3,2% снизился проезд в железнодорожном пассажирском транспорте. Услуги образования выросли в цене на 9,9%, а именно: среднее образование – на 13,9%, высшее – на 11,5%, дошкольное образование – на 5,4%.