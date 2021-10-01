В сентябре оккупанты завезли в ОРДЛО более 5 тыс. тонн горючего и новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка
Россия в сентябре переправляла в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей военную технику, оружие, боеприпасы и имущество военного назначения
Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"В соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск железнодорожным и автомобильным транспортом было завезено более 5 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе противотанковые управляемые ракеты, снаряды для ракетных систем залпового огня, выстрелы к ручным противотанковым гранатометам, противотанковые и противопехотные мины, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок ", - говорится в сообщении.
Кроме того, из России в оккупационные войска вернули восстановленные и модернизированные боевые машины, а также доставили запасы имущества и оборудования для перевода техники на зимний период эксплуатации.
- Напомним, ранее сообщалось, что россияне в ОРДЛО интенсивно тренируют танкистов, артиллеристов и разведчиков, начали командно-штабные учения с участием гражданских и развернули масштабную призывную кампанию .
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