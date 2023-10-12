В сентябре этого года частные клиенты из Украины купили на 57% больше новых авто, - Укравтопром
За месяц к украинскому автопарку присоединилось 5,7 тыс. новых машин. Из них 3,9 тыс. купили частные лица, что на 57% больше, чем в сентябре прошлого года
Об этом информирует Укравтопром .
В сентябре в украинский автопарк добавилось 5,7 тыс. новых легковых авто, это на 57% больше, чем в 2022 году.
Из всех новых легковушек 3,9 тыс. купили частники, а 1,8 тыс. – юридические лица. В корпоративном секторе продажи новых авто выросли почти вдвое.
Среди частных покупателей наибольшее количество регистраций на украинские номера получили следующие модели:
- Электрический кроссовер VOLKSWAGEN ID.4 – 306 ед.
- Компактный полноприводный автомобиль класса SUV (универсал) TOYOTA RAV-4 – 241 ед.
- Кроссовер MAZDA CX5 – 152 ед.
- Внедорожник HYUNDAI Tucson – 144 ед.
- Легковой автомобиль повышенной проходимости SUZUKI Vitara – 116 ед.
Среди юридических лиц чаще всего выбирали:
- Компактный кроссовер RENAULT Duster – 325 ед.
- Легковое авто C-класса (европейский средний класс) SKODA Octavia – 99 ед.
- Полноприводный автомобиль класса SUV (универсал) TOYOTA RAV-4 – 85 ед.
- Среднеразмерный кроссовер MITSUBISHI Outlander – 70 ед.
- Среднеразмерный внедорожник TOYOTA Land Cruiser Prado – 63 ед.
Что известно о приобретенных украинцами авто в сентябре 2023 года
В сентябре украинцы приобрели и зарегистрировали 5700 новых авто, что на две трети больше, чем в прошлом, но на 2% меньше, чем в августе. Японский автопроизводитель Toyota стал самым популярным в сентябре. В частности, новых автомобилей в Украине было зарегистрировано 960. Это на 43% больше, чем в том же месяце 2022 года.
Также Укравтопром назвал 10 популярнейших моделей новых легковых автомобилей в Украине. В сентябре в десятку самых продаваемых новых авто вошли представители восьми брендов, в то время как в августе их было всего шесть. Больше всего моделей в рейтинге принадлежат Toyota – три, а остальные – по одному от Renault, Volkswagen, Mazda, Hyundai, BMW, Skoda и Suzuki.
Украинский автопарк в сентябре увеличился более чем на 21 тысячу подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.
Кроме того, в прошлом месяце рынок электромобилей в Украине показал рекордные показатели. По данным Укравтопрома, за месяц автопарк пополнился 4298 новыми электромобилями.
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