В сентябре должны делать 200-250 тыс. прививок от COVID-19 в сутки, - Зеленский

Об этом он сказал на форуме "Украина 30", передает Интерфакс-Украина.

"Готовы ли мы с вакцинами - нет. Здесь зависит от количества и инфраструктуры. По инфраструктуре вакцинации, я считаю, мы хорошо подготовились. По нашим расчетам к сентябрю мы должны быть готовы, подготовить инфраструктуру и до 200-250 тыс. делать прививок в сутки ", - заявил Зеленский.

Он добавил, что "работа по снабжению вакцин в Украине продолжается".



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"То, что могли - договорился лично с президентом США, получили 2 млн вакцин Moderna. Она здесь. Когда встречался с канцлером Германии, то на 1 млн 200 тыс. вакцин Pfizer договаривались, что они нам должны передать. Я сказал, что для нас очень важно получить их ко Дню Независимости. Не потому что праздник, а потому что будет массовое скопление людей ", - сказал президент.