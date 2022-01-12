В Сенате США сегодня обнародуют новый пакет санкций против РФ на случай ее вторжения в Украину, - The Washington Post

Об этом сообщает издание The Washington Post.

"Законопроект, полученный The Washington Post до его обнародования, введет жесткие санкции против высших российских военных и правительственных чиновников, включая Путина и других лидеров, а также ключевые банковские учреждения, если Москва будет участвовать в военных действиях против Украины", - говорится в сообщении .

В документе также есть положения о санкциях, нацеленных на компании в России, предлагающие безопасные системы обмена сообщениями, такие как SWIFT, которые банки используют для обмена информацией с другими финансовыми учреждениями.

Кроме того, проект называет газопровод "Северный поток - 2" "инструментом злонамеренного воздействия Российской Федерации". Он призывает США рассмотреть все возможные пути для того, чтобы не допустить запуска газопровода.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США сообщил изданию, что Белый дом поддерживает этот проект и санкции "нанесут серьезный ущерб для российской экономики".

С предложением этого законопроекта выступил глава Комитета по иностранным делам сената США Роберт Менендес. Он сказал, что эти санкции "совершенно ясно дают понять, что сенат США не будет сидеть сложа руки, когда Кремль угрожает повторным вторжением в Украину".

Также он отметил, что этот пакет - четкий сигнал президенту РФ Владимиру Путину.

"Путину не нужно разрушать всю свою экономику, и ему не нужно жертвовать жизнью собственного народа в тщетной попытке переписать карту Европы", - сказал Менендес.