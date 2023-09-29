В Сенате США рассказали, когда Турция может разрешить вступление Швеции в НАТО

Об этом рассказал новый глава комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин, сообщает Reuters .

Кардин сообщил, что обсуждал вопрос о вступлении Швеции в НАТО с турецкими официальными лицами на встрече послов НАТО.

"Они утверждают, что это будет сделано в первой половине следующего месяца... Если это действительно так, то, по крайней мере, вопросы с НАТО решены, но есть и другие вопросы, кроме вступления в НАТО, которые должны стать частью наших обсуждений по мере продвижения вперед" , – сказал он.

В свою очередь в комитете готовы рассмотреть разрешение на сделку по продаже истребителей F-16 Турции.

Вступление Швеции в НАТО

В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.

После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.

14 июня США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.

5 июля США призвали Турцию и Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполнила все требования и обязательства.

9 июля президент США Джо Байден разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе, во время разговора они обсудили вступление Швеции в НАТО.

10 июля Эрдоган заявил , что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь к присоединению к Европейскому Союзу.

26 сентября стало известно, что Эрдоган выполнит свое обещание ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента США Джо Байден откроет путь к продаже истребителей F-16 Анкаре.