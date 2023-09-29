В Сенате США рассказали, когда Турция может разрешить вступление Швеции в НАТО
Турция может ратифицировать вступление Швеции в НАТО в октябре - обсуждение этого состоится в середине следующего месяца
Об этом рассказал новый глава комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин, сообщает Reuters .
Кардин сообщил, что обсуждал вопрос о вступлении Швеции в НАТО с турецкими официальными лицами на встрече послов НАТО.
"Они утверждают, что это будет сделано в первой половине следующего месяца... Если это действительно так, то, по крайней мере, вопросы с НАТО решены, но есть и другие вопросы, кроме вступления в НАТО, которые должны стать частью наших обсуждений по мере продвижения вперед" , – сказал он.
В свою очередь в комитете готовы рассмотреть разрешение на сделку по продаже истребителей F-16 Турции.
Вступление Швеции в НАТО
В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.
14 июня США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.
5 июля США призвали Турцию и Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполнила все требования и обязательства.
9 июля президент США Джо Байден разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе, во время разговора они обсудили вступление Швеции в НАТО.
10 июля Эрдоган заявил , что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь к присоединению к Европейскому Союзу.
26 сентября стало известно, что Эрдоган выполнит свое обещание ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента США Джо Байден откроет путь к продаже истребителей F-16 Анкаре.
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