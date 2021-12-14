В Сенате США призвали вернуть санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет
Сенатор-республиканец Тед Круз предложил лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру вернуть в оборонный бюджет Соединенных Штатов Америки поправку о санкциях по "Северному потоку-2". В обмен республиканцы готовы утвердить послов США в ряде стран
Об этом сообщает The Hill .
"У меня есть предложение для рассмотрения. Сейчас все в руках Шумера", - сказал Круз.
Он добавил, что разговаривал с госсекретарем Энтони Блинкеном, который очень хотел бы, чтобы предложенных послов назначили как можно скорее. Однако это могут быть не все кандидатуры на дипломатические должности, а лишь определенная часть.
В то же время Шумер заявил, что сделал встречное предложение Крузу. Однако, что конкретно предложил лидер демократического большинства, неизвестно.
- Напомним, 20 ноября сообщалось, что сенатор-демократ Боб Менендес предложил внести поправку в проект оборонного бюджета США, предусматривающий широкие санкции против России на случай ее вторжения в Украину. Кроме того, планировались санкции против любой компании или корпоративного должностного лица, участвующего в планировании или эксплуатации "Северного потока-2".
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