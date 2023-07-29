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В Сенате США призвали администрацию Байдена помочь украинским детям, депортированным в РФ

29 июля, 2023 суббота
11:28
Война с Россией

В Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против лиц, причастных к похищению и депортации украинских детей в РФ и их незаконному усыновлению

Об этом заявил глава сенатского комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес, цитирует "Голос Америки".

Так Менендес призвал госсекретаря Энтони Блинкена и главу Агентства США по международному развитию Саманту Пауэр сосредоточить внимание на проблеме украинских детей, похищенных Россией во время полномасштабного вторжения в Украину. В частности, он отметил необходимость введения санкций против лиц, причастных к депортации и незаконному усыновлению этих детей в РФ.

Сенатор также ссылался на отчет независимой международной комиссии по расследованиям нарушений на территории Украины, созданной Советом ООН по правам человека. Так, в отчете, опубликованном в марте 2023 года, тысячи несовершеннолетних были депортированы в Россию с начала полномасштабного вторжения.

"Принудительная депортация детей во время войны не только вызывает глубокое отвращение... она является военным преступлением. Среди всех групп гражданских, пострадавших от войны, дети наиболее незащищены от произвола торговцев людьми, сексуальной эксплуатации, похищения и незаконного усыновления", - подчеркнул Менендес. .

Он добавил, что США должны помочь детям, пережившим травму разлуки. По его словам, скорые воссоединения с семьей и помощь в преодолении пережитого ужаса снизят вероятность долгосрочных травматических последствий.

Менендес также призвал администрацию Байдена активизировать сотрудничество с рядом международных организаций, в частности, с Международным уголовным судом, который в марте 2023 года выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По его мнению, США смогут предоставить суду информацию о военных преступлениях РФ.

Кроме того, сенатор предложил Белому дому выделить ресурсы общественным и гуманитарным организациям для поиска депортированных украинских детей, их воссоединения с семьями и психологической помощи.

Депортация украинских детей в Россию

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детей, которых депортировали россияне.

29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданства на российское.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал , что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющей действия оккупантов геноцидом.

Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили , что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

6 июля Украина вернула домой двух депортированных Россией детей. Их маму, боевого медика, освободили в рамках большого обмена в октябре 2022 года. Неделей позже Украина забрала из российской оккупации двоих детей, которых разлучили с родителями в первый день полномасштабного вторжения.

13 июля Центр национального сопротивления сообщил , что в течение месяца 2023 года россияне вывезли из временно оккупированной Луганской области в российскую Республику Калмыкию около 280 детей.

Украина
Россия
США
воєнні злочини Росії
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