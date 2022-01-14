В Сенате США представили еще один законопроект с санкциями против Путина и секторов российской экономики

Об этом сообщает пресс-служба сенатора Рубио.

"Законопроект впервые вводит санкции против самого Путина, а также для секторов российской экономики, от которых зависит его режим, чтобы лично обогатиться. Важно, что этот законопроект не будет зависеть от президента Байдена, чтобы решить, что вторжение в Украину", - говорится. в сообщении.

Документ требует от разведки США каждые 20 дней представлять Конгрессу отчет о том, нарушила ли Россия или ее доверенные лица текущую территориальную целостность Украины.

Кроме того, законопроект предлагает следующие санкции:

заблокировать собственность, принадлежащую Владимиру Путину, премьер-министру России, министру обороны России и другим российским олигархам и отменить визы;

запретить операции с российскими компаниями в энергетической, финансовой, горнодобывающей и аэрокосмической сферах российской экономики;

наложить санкции против SWIFT, если система не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, подпадающим под санкции законопроекта;

немедленно возобновить санкции против "Северного потока-2" и потребовать от госсекретаря стратегии по поводу того, как США будут поощрять другие страны ввести соответствующие санкции против России.



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