В Сенате США представили еще один законопроект с санкциями против Путина и секторов российской экономики
Сенатор США Марко Рубио представил законопроект, которым предлагается ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина и некоторых секторов российской экономики в случае вторжения РФ в Украину
Об этом сообщает пресс-служба сенатора Рубио.
"Законопроект впервые вводит санкции против самого Путина, а также для секторов российской экономики, от которых зависит его режим, чтобы лично обогатиться. Важно, что этот законопроект не будет зависеть от президента Байдена, чтобы решить, что вторжение в Украину", - говорится. в сообщении.
Документ требует от разведки США каждые 20 дней представлять Конгрессу отчет о том, нарушила ли Россия или ее доверенные лица текущую территориальную целостность Украины.
Кроме того, законопроект предлагает следующие санкции:
- заблокировать собственность, принадлежащую Владимиру Путину, премьер-министру России, министру обороны России и другим российским олигархам и отменить визы;
- запретить операции с российскими компаниями в энергетической, финансовой, горнодобывающей и аэрокосмической сферах российской экономики;
- наложить санкции против SWIFT, если система не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, подпадающим под санкции законопроекта;
- немедленно возобновить санкции против "Северного потока-2" и потребовать от госсекретаря стратегии по поводу того, как США будут поощрять другие страны ввести соответствующие санкции против России.
- Кремль пригрозил разорвать отношения с США в случае введения санкций против Путина.
- 13 января Сенат США отклонил проект о санкциях по "Северному потоку-2".
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