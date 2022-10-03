Об этом передает CNN.

"Если он (Владимир Путин, – ред.) решит, например, что вооружение НАТО, вооружение Европы и вооружение США для Украины не просто приведет к тому, что он проиграет войну, но и подорвет его контроль над властью… вполне возможно, что он может в конечном счете нанести удар по некоторым из этих мест распределения, через которые поступают эти поставки, в том числе внутри Польши", - отметил Рубио.

По его словам, возможность атаки на территории страны НАТО, например, на какой-то аэропорт в Польше, вызывает у него большее волнение, чем возможность ядерного удара, о котором многие говорят.

Однако он отметил, что не может представить сценарий, по которому Путин выигрывает войну против Украины.

Сенатор считает, что теперь у российской армии есть два варианта следующих действий: пытаться удерживать уже захваченную территорию, и это может длиться годами, или продолжать отступать.

30 сентября стало известно, что итальянские истребители Eurofighter, привлеченные к воздушной охране в Польше, поднялись в воздух из-за появления российских самолетов у границ.

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