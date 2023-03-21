Об этом пишет издание The Hill.

Законопроект от Хоули, который, по словам его офиса, будет представлен во вторник, 21 марта, отменяет статус нормализованных торговых отношений с Китаем в течение двух лет. Первым о законопроекте сообщило издание Politico.

Если будет принято предложение Хоули, это позволит США облагать китайский импорт более высокими тарифами, а президенту позволило бы устанавливать еще более высокие налоговые ставки на определенный импорт.

Нормализованные торговые отношения между двумя странами существуют с 2000 года. За это время Китай стал ведущим торговым партнером Америки, в 2020 году двусторонняя торговля между двумя странами составила около 560 миллиардов долларов.

Сейчас многие республиканцы в Конгрессе призывают администрацию Байдена продемонстрировать силу против китайского правительства. Разрыв между США и Китаем усилился, когда в начале этого года по территории США пролетел вероятно китайский воздушный шар-шпион.

Предложение от Хоули поступило как раз во время визита президента Китая Си Цзиньпина в Россию и встречи с Путиным на этой неделе. США предупредили руководство Китая не оказывать России летальную помощь в войне против Украины.