В сенате США инициируют отмену "нормализованных торговых отношений" с Китаем
Сенатор Джош Хоули предлагает остановить статус "нормализованных торговых отношений" между США и Китаем из-за роста напряженности между двумя странами
Об этом пишет издание The Hill.
Законопроект от Хоули, который, по словам его офиса, будет представлен во вторник, 21 марта, отменяет статус нормализованных торговых отношений с Китаем в течение двух лет. Первым о законопроекте сообщило издание Politico.
Если будет принято предложение Хоули, это позволит США облагать китайский импорт более высокими тарифами, а президенту позволило бы устанавливать еще более высокие налоговые ставки на определенный импорт.
Нормализованные торговые отношения между двумя странами существуют с 2000 года. За это время Китай стал ведущим торговым партнером Америки, в 2020 году двусторонняя торговля между двумя странами составила около 560 миллиардов долларов.
Сейчас многие республиканцы в Конгрессе призывают администрацию Байдена продемонстрировать силу против китайского правительства. Разрыв между США и Китаем усилился, когда в начале этого года по территории США пролетел вероятно китайский воздушный шар-шпион.
Предложение от Хоули поступило как раз во время визита президента Китая Си Цзиньпина в Россию и встречи с Путиным на этой неделе. США предупредили руководство Китая не оказывать России летальную помощь в войне против Украины.
- Напомним, в понедельник, 20 марта, в Москве состоялась неофициальная встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
- Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
- Во вторник, 21 марта, в Кремле состоялась официальная встреча Путина и СИ Цзиньпина, в ходе которой обсуждалось экономическое сотрудничество между странами
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