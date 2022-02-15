В Сенате США готовят резолюцию о поддержке Украины и санкции против РФ, - AP

Об этом сообщает Associated Press .



Советник по национальной безопасности Джейк Салливан выступил 15 февраля с докладом перед Сенатом. В ней говорилось о подготовке РФ к вероятному вторжению в Украину. После этого ряд сенаторов заявил о необходимости подготовить резолюцию о поддержке Украины до конца недели.



"Или мы должны ввести пакет санкций или, по меньшей мере, выступить с позицией Сената о поддержке Украины", - отметил Роберт Менендес, глава Комитета иностранных дел. Его поддержал сенатор от Республиканской партии Джим Риш.



Сенатор Джин Шахин от Демократической партии заявила, что амбиции Путина касаются не только Украины, потому что президент России пытается взорвать позиции США в Европе и разрушить трансатлантическое партнерство.



Шахин призвала продемонстрировать единую позицию обеих партий, чтобы "показать всему миру, что мы едины в этом вопросе".



Associated Press пишет, что несмотря на согласие обеих партий в необходимости санкций, они высказывают разные мнения о том, какие именно это должны быть санкции и когда их следует ввести. Сенатор Марко Рубио заявил, что решение о санкциях должно быть принято Белым Домом, потому что это произойдет быстрее, чем в Сенате или Конгрессе.

Напомним, 15 февраля министр обороны США Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг по телефону обсудили обострения на украинской границе и дипломатические контакты с РФ.