В Сенате сохраняется большинство сторонников поддержки Украины, - эксперт-международник Дубовик

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Приостановка работы правительства США, скорее всего, повлияет на помощь Украине. Однако это не означает, что нам нужно ускорять темпы контрнаступления. Ведь контрнаступление ВСУ должно идти по плану, которого придерживаются в Генштабе. Что касается помощи США Украине, то здесь есть определенный прогресс. Поскольку мы видим, что пакет помощи на $300 млн никуда не выбросили, а также назначены еще $6 млн во время дебатов Конгресса по бюджету на следующий год", – пояснил Дубовик.

Эксперт также рассказал о дебатах в США по военной и финансовой поддержке Украины

"Будем надеяться, что когда Конгресс утвердит бюджет США на следующий год, то они смогут вернуться к просьбе администрации Байдена о выделении $24 млрд помощи Украине на следующий год. Пока сторонники поддержки Украины сохраняют заметное большинство. Точно это касается Сената США, а потому и в Палате представителей. Поскольку почти вся Демократическая партия США поддерживает позицию Джо Байдена по поддержке Украины. В Республиканской партии есть определенный раскол, где сторонники Трампа против оказания Украине какой-либо поддержки. , – добавил он.