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В Сенат США внесли законопроект, запрещающий безопасность Азербайджана

2 октября, 2023 понедельник
10:20
Мир

США не будут помогать Азербайджану в сфере безопасности, пока не будет уточнено, что он не будет предпринимать наступательные действия против армян. Соответствующий законопроект представил Сенатор США Гэри Питерс

Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Сенатор США Гэри Питерс внес законопроект, запрещающий США оказывать помощь Азербайджану в сфере безопасности, в ответ на нападения Баку на этнических армян в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что в конце сентября сенатор США находился в Армении, посетил армяно-азербайджанскую границу, находился у Лачинского коридора.

"Правительство Азербайджана ясно дало понять, что оно может и будет использовать свои военные ресурсы для совершения жестоких нападений на народ Армении и Нагорного Карабаха", - отметил Питерс.

Он добавил, что США не могут являться соучастниками азербайджанского насилия против армянского народа. По его словам, этот закон был принят, чтобы заблокировать дополнительную американскую помощь Азербайджану, пока последний не прекратит свою агрессию в регионе.

Питерс также присоединился к группе законодателей, призывающих Министерство финансов США и Госдепартамент США ввести санкции в отношении некоторых чиновников Азербайджана в связи с военными нападениями и жестокой блокадой Нагорного Карабаха.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

20 сентября власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены. 22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня в связи со сдачей правительством национальных интересов в Карабахе.

Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян прокомментировал события в Ереване и отметил, что Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в стране.

27 сентября стало известно, что во время "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, еще 511 получили ранения.

На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли почти 100 тыс. беженцев.

Эспрессо объясняет , почему произошла новая война в Карабахе в 2023 году и что ждет регион после скорой операции Азербайджана.

В воскресенье, 1 октября, миссия Организации Объединенных Наций впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах - ее возглавил высокопоставленный представитель ООН.

Армения
США
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