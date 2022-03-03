В Сенат США внесли законопроект под названием HEROIAM SLAVA Act о санкциях в отношении всех госпредприятий РФ
Американские сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение Сената США законопроект о санкциях в отношении Российской Федерации за ее вторжение в Украину под названием Halting Enrichment of Russian Oligarchs and Industrial Allies of School of Moscow to Leverage its Abject Villainy Abroad Act of 2022, или сокращено HEROIAM SLAVA Act
Об этом сообщает пресс-служба сенатора от штата Флорида Марко Рубио.
Законопроект предполагает введение жестких санкций против всех российских государственных предприятий.
"Акт HEROIAM SLAVA, названный в честь культового украинского лозунга и символа национального сопротивления, лишит контролируемые или принадлежащие Москве компании, такие как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT, доступ к критическому американскому капиталу, поскольку они финансируют военную деятельность Владимира Путина", - говорится в сообщении.
Рубио, как соавтор проекта, отмечает, что российский президент питает свою военную машину ресурсами, получаемыми из государственных корпораций.
"Поскольку Путин продолжает безразборно бомбить Украину и убивать невинных мирных жителей, США должны предпринять все возможные шаги для того, чтобы Россия была полностью отрезана от американского капитала", - сказал второй соавтор законопроекта сенатор Чак Грассли.
- Напомним, президент США Джо Байден объявил об ужесточении санкций против РФ за ее вторжение в Украину и заявил, что "Россия не представляет, что ее ожидает". Также он заявил, что США вместе с 30 другими странами сотрудничают, чтобы наложить нефтяное эмбарго.
- 2 марта стало известно, что США вводят блокировочные санкции против оборонного сектора России за вторжение армии Путина в Украину. Также ограничения будут применены в отношении Беларуси.
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