В Сенат США внесли законопроект под названием HEROIAM SLAVA Act о санкциях в отношении всех госпредприятий РФ

Об этом сообщает пресс-служба сенатора от штата Флорида Марко Рубио.



Законопроект предполагает введение жестких санкций против всех российских государственных предприятий.

"Акт HEROIAM SLAVA, названный в честь культового украинского лозунга и символа национального сопротивления, лишит контролируемые или принадлежащие Москве компании, такие как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT, доступ к критическому американскому капиталу, поскольку они финансируют военную деятельность Владимира Путина", - говорится в сообщении.



Рубио, как соавтор проекта, отмечает, что российский президент питает свою военную машину ресурсами, получаемыми из государственных корпораций.



"Поскольку Путин продолжает безразборно бомбить Украину и убивать невинных мирных жителей, США должны предпринять все возможные шаги для того, чтобы Россия была полностью отрезана от американского капитала", - сказал второй соавтор законопроекта сенатор Чак Грассли.

