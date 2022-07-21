Текст документа размещен на официальном сайте Комитета по международным отношениям Сената США, передает "Укринформ".

"Несомненно, что то, что Россия делает в Украине, является геноцидом", - заявил один из авторов резолюции республиканец Джим Риш.

В этой связи он напомнил о преступлениях, совершенных российскими военными в Ирпене, Гостомеле и других украинских городах. "Международное сообщество документирует многочисленные злоупотребления России, которые являются военными преступлениями по всей Украине. Пора Соединенным Штатам и миру признать это как таковое", - отметил сенатор.

Влиятельный законодатель от Демократической партии, глава Хельсинкской комиссии США сенатор Бен Кардин со своей стороны также подчеркнул, что поступки России в отношении Украины являются ничем иным, как геноцидом, и это не ограничивается войной.

"Россия пытается уничтожить не только людей и здания в Украине, но и украинский язык, украинскую историю и украинскую культуру. Это геноцид. Мир должен признать этот факт, а виновные должны понести ответственность", - подчеркнул Кардин.

Резолюция, в частности, осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины, призывает США вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие преступления. Кроме того, документ поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Инициаторами резолюции выступили сенаторы Джим Риш, Бен Кардин, Ричард Блюменталь, Роджер Викер, Джин Шахин, Роб Портман, Линдси Грэм.

Также спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала госдепартамент признать Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае конгресс может сделать это самостоятельно.

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