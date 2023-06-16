В сенат США внесен законопроект о конфискации и передаче Украине активов РФ, - Зеленский
В сенате США зарегистрирован законопроект о конфискации и передаче нашему государству как репараций активов российского государства
Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Вестный международный шаг за сегодня – это зарегистрированный в Соединенных Штатах законопроект о конфискации и передаче нашему государству как репараций активов российского государства – государства-террориста. Я благодарю сенаторов США за мощную двухпартийную поддержку этого вопроса о справедливости для Украины и всех жертв российского террора", - говорится в обращении.
Также Зеленский отметил, что в таких диктатурах, как русский, именно деньги являются самой высокой ценностью. И тем более для лиц, обслуживающих руководящий режим или фактически хозяевами государственных структур.
"Когда свои деньги потеряет и государство-террорист и все российские лица, чья коллаборация с Кремлем создала условия для российской агрессии или которые являются публичным прикрытием для российских коррупционеров, тогда будет достигнута очень важная цель – они почувствуют, что такое потеря. Они ведь не уважают". жизнь и не жалеют, когда теряются человеческие жизни.Русский господствующий класс не ценит людей и готов тратить человеческие жизни сотнями тысяч.А вот деньги они жалеют – те, которые присвоили, кстати.Свои активы они ценят.Они должны их полностью потерять, причем в пользу тех, кто пострадал от их агрессии, от этой террористической войны – в пользу нашего государства, наших людей", - добавил президент.
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