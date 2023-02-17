Об этом сообщает Голос Америки.

"Прошел год с начала жестокой и неоправданной войны Путина против Украины, и становится совершенно очевидным, что Россия совершает геноцид", - подчеркнул сенатор-республиканец Риш.

По его словам, он "видел зверства своими глазами" во время поездки в Украину в июне прошлого года, и чуть ли не каждый день к нему "поступают новые сообщения о бесчеловечных действиях российских солдат против невинного украинского народа".

"Пора правительства США назвать это тем, чем оно есть, и сотрудничать с нашими союзниками, чтобы провести расследование и привлечь к ответственности виновных в этой жестокости", - заметил Риш.

В резолюции сенаторы также призывают США вместе с союзниками по НАТО и ЕС "поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа".

Эта резолюция, в частности, "поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования по привлечению российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид", говорит законодатель.

"Владимир Путин и все, кто руководит и совершает варварское вторжение России в Украину, совершают геноцид, и они должны быть привлечены к ответственности. Последние сообщения о том, что многие тысячи украинских детей навсегда расстаются со своими семьями, подчеркивают глубину этих военных преступлений", – сказал сенатор-демократ Кардин.

Он добавил, что украинцы будут продолжать гибнуть, "пока Путин не почувствует последствий своих незаконных и неспровоцированных нападений".

Резолюцию о признании действий России геноцидом 7 декабря 2022 года поддержал Комитет по вопросам международных отношений сената США и готова к вынесению на голосование в сенате. Соавторами резолюции являются сенатор-республиканец Риш и сенатор-демократ Кардин. Помимо них резолюцию поддержали 14 других сенаторов от обеих партий. Они внесли подобную резолюцию в конце декабря прошлого года, и после начала работы нового состава сената процедура предусматривает повторное представление резолюций.