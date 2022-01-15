В Сенат США подали еще один законопроект о персональных санкциях против Путина

Об этом сообщает Голос Америки.

Законопроект "О сдерживании авторитарных враждебных действий в 2022 году" предусматривает введение персональных санкций против Владимира Путина, премьер-министра и министра обороны России, а также российских олигархов в случае дальнейшего нарушения территориальной целостности Украины со стороны России.

"Ключевая часть любой стратегии, чтобы заставить Владимира Путина отступить – это сделать последствия вторжения чрезвычайно болезненными для олигархов, поддерживающих его контроль над Россией", - заявил Рубио.

Среди санкций также предусмотрены ограничения операций с российскими компаниями в энергетике, финансах, добыче полезных ископаемых и авиакосмической индустрии, введение санкций против системы расчетов SWIFT, если та не прекратит обслуживать российские банки, подпадающие под санкции по этому закону и т.д. Также речь идет о новом введении санкций против "Северного потока-2".

На рассмотрении в Сенате уже находится законопроект о санкциях против России, представленный 12 января сенаторами от Демократической партии США. Законопроект "О защите суверенитета Украины в 2022 году" также предусматривает санкции против российских чиновников, включая президента Путина, премьер-министра, министра обороны, командующего вооруженными силами России в случае возобновления агрессии РФ против Украины.