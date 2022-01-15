В Сенат США подали еще один законопроект о персональных санкциях против Путина
Сенатор от республиканской партии Марко Рубио подал новый законопроект, предусматривающий персональные санкции против президента России Владимира Путина
Об этом сообщает Голос Америки.
Законопроект "О сдерживании авторитарных враждебных действий в 2022 году" предусматривает введение персональных санкций против Владимира Путина, премьер-министра и министра обороны России, а также российских олигархов в случае дальнейшего нарушения территориальной целостности Украины со стороны России.
"Ключевая часть любой стратегии, чтобы заставить Владимира Путина отступить – это сделать последствия вторжения чрезвычайно болезненными для олигархов, поддерживающих его контроль над Россией", - заявил Рубио.
Среди санкций также предусмотрены ограничения операций с российскими компаниями в энергетике, финансах, добыче полезных ископаемых и авиакосмической индустрии, введение санкций против системы расчетов SWIFT, если та не прекратит обслуживать российские банки, подпадающие под санкции по этому закону и т.д. Также речь идет о новом введении санкций против "Северного потока-2".
На рассмотрении в Сенате уже находится законопроект о санкциях против России, представленный 12 января сенаторами от Демократической партии США. Законопроект "О защите суверенитета Украины в 2022 году" также предусматривает санкции против российских чиновников, включая президента Путина, премьер-министра, министра обороны, командующего вооруженными силами России в случае возобновления агрессии РФ против Украины.
- Напомним, 12 января глава Комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес и еще 25 демократов представили законопроект о защите суверенитета Украины-2022, согласно которому в РФ будут применены санкции.
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