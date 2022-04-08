В семи районах Киева 8 апреля работают девять мини-ярмарок
С 10:00 до 16:00 8 апреля в Киеве открыты девять продуктовых мини-ярмарок
Об этом сообщает КГГА .
На ярмарках продают картофель, овощи борщевого набора, бакалея и т.д. График их работы могут оперативно изменять.
Мини-ярмарки работают по таким адресам:
- Голосеевский район (10:00-13:00): ул. Лятошинского, 14; ул. Голосеевская, 116.
- Дарницкий район (10:30–16:00): ул. Анны Ахматовой, 31.
- Днепровский район (10:00–13:00): ул. Гродненская, 1/35-17А.
- Подольский район (10:00–14:00): просп. Степана Бандеры, 3-5.
- Печерский район (10:00-13:00): пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова (метро "Кловская").
- Святошинский район (10:00–13:00): ул. Подлесная, 8
- Шевченковский район (10:30-13:00): ул. Ружинская, 18; ул. Деревлянская, 16-20.
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