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В семи районах Киева 8 апреля работают девять мини-ярмарок

8 апреля, 2022 пятница
10:16
Общество

С 10:00 до 16:00 8 апреля в Киеве открыты девять продуктовых мини-ярмарок

Об этом сообщает КГГА .

На ярмарках продают картофель, овощи борщевого набора, бакалея и т.д. График их работы могут оперативно изменять.

Мини-ярмарки работают по таким адресам:

  • Голосеевский район (10:00-13:00): ул. Лятошинского, 14; ул. Голосеевская, 116.
  • Дарницкий район (10:30–16:00): ул. Анны Ахматовой, 31.
  • Днепровский район (10:00–13:00): ул. Гродненская, 1/35-17А.
  • Подольский район (10:00–14:00): просп. Степана Бандеры, 3-5.
  • Печерский район (10:00-13:00): пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова (метро "Кловская").
  • Святошинский район (10:00–13:00): ул. Подлесная, 8
  • Шевченковский район (10:30-13:00): ул. Ружинская, 18; ул. Деревлянская, 16-20.

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