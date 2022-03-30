В семи районах Киева 30 марта работают 10 мини-ярмарок

Об этом сообщила КГГА .



"В Киеве сегодня будут работать 10 мини-ярмарок в семи районах города. Мини-ярмарки работают с 10:30 до 13:00. В Голосеевском районе работа мини-ярмарок начинается в 10:00", - отметили в горадминистрации.

Голосеевский район ул. Лятошинского, 14, Стратегическое шоссе, 15

Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31.

Днепровский район: б-р Перова, 8, просп. Соборности, 5.

Оболонский район ул. Иорданская, 7.

Печерский район ул. Джона Маккейна, 39.

Святошинский район ул. Игната Юры, 5, ул. Кулибина, 4.

Шевченковский район ул. Ружинская, 18





На миниярмарках продают картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д. График их работы может оперативно изменяться.

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