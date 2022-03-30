В семи районах Киева 30 марта работают 10 мини-ярмарок
С 10:00 до 13:00 30 марта в семи районах Киева работают 10 мини-ярмарок
Об этом сообщила КГГА .
"В Киеве сегодня будут работать 10 мини-ярмарок в семи районах города. Мини-ярмарки работают с 10:30 до 13:00. В Голосеевском районе работа мини-ярмарок начинается в 10:00", - отметили в горадминистрации.
- Голосеевский район ул. Лятошинского, 14, Стратегическое шоссе, 15
- Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31.
- Днепровский район: б-р Перова, 8, просп. Соборности, 5.
- Оболонский район ул. Иорданская, 7.
- Печерский район ул. Джона Маккейна, 39.
- Святошинский район ул. Игната Юры, 5, ул. Кулибина, 4.
- Шевченковский район ул. Ружинская, 18
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