Оккупанты обстреляли позиции пограничников на Черниговщине
В семи районах Киева 15 апреля работают восемь мини-ярмарок
С 10:00 до 16:00 15 апреля в Киеве работают восемь мини-ярмарок
Об этом сообщили в КГГА .
- Голосеевский район: просп. Голосеевский, 116;
- Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31;
- Днепровский район ул. Гродненская, 1/35-17А;
- Подольский район: просп. Степана Бандеры, 3-5;
- Печерский район: возле станции метро "Кловская";
- Святошинский район ул. Подлесная, 8;
- Шевченковский район ул. Ружинская, 18; ул. Деревлянская, 16-20.
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