В семи районах Киева 15 апреля работают восемь мини-ярмарок

Об этом сообщили в КГГА .

Голосеевский район: просп. Голосеевский, 116;

Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31;

Днепровский район ул. Гродненская, 1/35-17А;

Подольский район: просп. Степана Бандеры, 3-5;

Печерский район: возле станции метро "Кловская";

Святошинский район ул. Подлесная, 8;

Шевченковский район ул. Ружинская, 18; ул. Деревлянская, 16-20.

На мини-ярмарках продают картофель, бакалею, овощи борщового набора и т.д. Они работают с 10:00 до 16:00. В Дарницком и Шевченковском районах – с 10:30. Расписание их работы может оперативно изменяться.

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