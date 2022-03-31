В семи областях Украины остановили работу 44 газораспределительных станций, – Оператор ГТС
По состоянию на 31 марта в семи областях Украины остановили работу 44 газораспределительных станций. Наиболее распространенной причиной отключения остаются повреждения газораспределительных сетей
Об этом сообщает ООО "Оператор ГТС Украина".
"Общее количество остановленных газораспределительных станций - 44 ГРС из 1395 в семи областях Украины. Наиболее распространенной причиной отключения ГРС остаются повреждения газораспределительных сетей обл- и горгазов в населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Оператор ГТС отмечает, что 28 марта прямым артиллерийским ударом была разрушена инфраструктура ГРС Харьковской области. Последние несколько суток специалисты работали над подключением к газотранспортной системе потребителей населенного пункта, из-за этого оставшегося без газа. Газовики вместе разработали временную альтернативную схему газоснабжения, и после завершения земляных и огневых работ уже возобновили поставки газа по новому маршруту для 4,5 тысяч потребителей.
В Луганской области было зафиксировано повреждение распределительных сетей из-за обстрелов. В районе продолжаются боевые действия, поэтому подачу газа в один из населенных пунктов остановили для снижения рисков для населения.
"Оператор ГТС Украины протранспортировал 64,8 млн куб. м природного газа для нужд украинской инфраструктуры и потребителей. Импорт газа из ЕС в Украину составил – 9,5 млн куб. м, собственная добыча – более 50 млн куб. м. Компания хранит операционный и технологический контроль над украинской ГТС, выполняет свои обязательства по транспортировке газа потребителям", – добавляют в сообщении.
- Укргаздобыча и частные украинские газодобывающие компании в результате были вынуждены сократить добычу природного газа на 15%.
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