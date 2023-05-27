В село Ягодное на Черниговщине вернулись более 85% жителей, - голова громады
Голова Ивановской громады в Черниговской области Елена Швыдка рассказала, что более 85% жителей села Ягодное вернулись за время деоккупации домой
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Я считаю, что мы отстраиваемся очень быстрыми шагами. В Ягодном 176 домов, сейчас более 100 уже отстроены, также 16 полностью разрушенных, 7 из которых строятся", - говорит голова Ивановской громады.
В начале апреля прошлого года почти все местные жители Ягодного уехали в другие села и города Украины, а также за границу.
"В мае 2022 года мы начали делать ремонты. Нам помогало государство материалами, добровольцы работали лето - осень, помогали нам ремонтировать дома. Таким образом мы смогли вернуть людей в свои дома. Сейчас в Ягодном более 85% людей проживают дома", - рассказала Елена Швыдка.
Восстанавливать село помогали и международные партнеры, в частности, Латвия предоставила материалы для строительства нескольких домов и автобус для детей.
Однако школу и садик сейчас дети не посещают, школьников подвозят в учебное заведение в соседнем населенном пункте.
Елена подчеркнула, что жители до сих пор боятся, что история может повториться и враг вернется, однако верят в ВСУ и ждут победы.
- 4 апреля 2022 года глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус показал фотографии подвала Ягодного, где российские оккупанты держали в заложниках более 150 местных жителей.
- 3 апреля вице-канцлер Германии Роберт Габек и генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурыч прибыли в Ягодное Черниговской области, где собственными глазами увидели последствия оккупации.
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