Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Я считаю, что мы отстраиваемся очень быстрыми шагами. В Ягодном 176 домов, сейчас более 100 уже отстроены, также 16 полностью разрушенных, 7 из которых строятся", - говорит голова Ивановской громады.

В начале апреля прошлого года почти все местные жители Ягодного уехали в другие села и города Украины, а также за границу.

"В мае 2022 года мы начали делать ремонты. Нам помогало государство материалами, добровольцы работали лето - осень, помогали нам ремонтировать дома. Таким образом мы смогли вернуть людей в свои дома. Сейчас в Ягодном более 85% людей проживают дома", - рассказала Елена Швыдка.

Восстанавливать село помогали и международные партнеры, в частности, Латвия предоставила материалы для строительства нескольких домов и автобус для детей.

Однако школу и садик сейчас дети не посещают, школьников подвозят в учебное заведение в соседнем населенном пункте.

Елена подчеркнула, что жители до сих пор боятся, что история может повториться и враг вернется, однако верят в ВСУ и ждут победы.