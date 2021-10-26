В село Старомарьевка заходила разведка 93-й бригады, потом они отошли, - Бутусов

Об этом Бутусов написал в Facebook со ссылкой на данные своих источников.

“Деревня Старомарьевка находится в низине, с одной стороны наши высоты, с другой стороны высоты, захваченные русскими оккупантами. В село за последние годы неоднократно заходила разведка разных украинских подразделений и разведка противника. Но оборудовать там постоянные позиции – велик риск. Вчера в село снова зашла разведка 93-й бригады, село не занимали и отошли”, - написал он.

Боя за Старомарьевку не было, артиллерийское сражение и применение Байрактара произошли недалеко, но на основных позициях сторон в районе Гранитного, уточнил Бутусов.