В село Старомарьевка заходила разведка 93-й бригады, потом они отошли, - Бутусов
Украинский журналист Юрий Бутусов написал о текущей ситуации возле села Старомарьевка, данные о взятии которого под контроль ВСУ опроверг штаб ООС
Об этом Бутусов написал в Facebook со ссылкой на данные своих источников.
“Деревня Старомарьевка находится в низине, с одной стороны наши высоты, с другой стороны высоты, захваченные русскими оккупантами. В село за последние годы неоднократно заходила разведка разных украинских подразделений и разведка противника. Но оборудовать там постоянные позиции – велик риск. Вчера в село снова зашла разведка 93-й бригады, село не занимали и отошли”, - написал он.
Боя за Старомарьевку не было, артиллерийское сражение и применение Байрактара произошли недалеко, но на основных позициях сторон в районе Гранитного, уточнил Бутусов.
- Напомним, в Сети появилась информация , что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в "серой зоне" Донецкой области.
- Штаб ООС отрицает информацию о возвращении под контроль украинского правительства села Старомарьевка.
- 26 октября Вооруженные Силы Украины впервые применили беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 на Донбассе.
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