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В селе в Запорожье взорвалось кафе, в котором отдыхали оккупанты и хранились вражеские боеприпасы, - Федоров

3 сентября, 2023 воскресенье
16:52
Война с Россией

В селе Кинськи Роздоры на временно оккупированном Запорожье произошел взрыв в кафе, в котором оккупанты отдыхали и хранили свои боеприпасы

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире телемарафона.

"Три "по" окупантов на южном направлении: поел, покурил, помер", - иронически комментирует Федоров.

Мэр рассказал, что местный владелец устроил в бывшем детском саду двойной бизнес: основной зал превратил в кафе, где питались оккупанты, а складские помещения отдал под хранение вражеских боеприпасов.

По словам Федорова, детонация бросилось на два КамАЗа россиян и технику коллаборантов.

"Враг организует свой быт так, что где он ест, там и хранит склады с боеприпасами. Это очень хорошо, ведь одним выстрелом можно ликвидировать и склады с боеприпасами, и предателей и вражеское пушечное мясо", - добавил Федоров.

  • Недавно Федоров сообщил, что российские оккупанты привезли во временно захваченный Мелитополь Запорожской области еще один мобильный крематорий. Местные жители жалуются на ужасную вонь.
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
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