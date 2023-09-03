В селе в Запорожье взорвалось кафе, в котором отдыхали оккупанты и хранились вражеские боеприпасы, - Федоров
В селе Кинськи Роздоры на временно оккупированном Запорожье произошел взрыв в кафе, в котором оккупанты отдыхали и хранили свои боеприпасы
Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире телемарафона.
"Три "по" окупантов на южном направлении: поел, покурил, помер", - иронически комментирует Федоров.
Мэр рассказал, что местный владелец устроил в бывшем детском саду двойной бизнес: основной зал превратил в кафе, где питались оккупанты, а складские помещения отдал под хранение вражеских боеприпасов.
По словам Федорова, детонация бросилось на два КамАЗа россиян и технику коллаборантов.
"Враг организует свой быт так, что где он ест, там и хранит склады с боеприпасами. Это очень хорошо, ведь одним выстрелом можно ликвидировать и склады с боеприпасами, и предателей и вражеское пушечное мясо", - добавил Федоров.
- Недавно Федоров сообщил, что российские оккупанты привезли во временно захваченный Мелитополь Запорожской области еще один мобильный крематорий. Местные жители жалуются на ужасную вонь.
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