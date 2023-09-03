В селе в Запорожье взорвалось кафе, в котором отдыхали оккупанты и хранились вражеские боеприпасы, - Федоров

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире телемарафона.

"Три "по" окупантов на южном направлении: поел, покурил, помер", - иронически комментирует Федоров.

Мэр рассказал, что местный владелец устроил в бывшем детском саду двойной бизнес: основной зал превратил в кафе, где питались оккупанты, а складские помещения отдал под хранение вражеских боеприпасов.

По словам Федорова, детонация бросилось на два КамАЗа россиян и технику коллаборантов.

"Враг организует свой быт так, что где он ест, там и хранит склады с боеприпасами. Это очень хорошо, ведь одним выстрелом можно ликвидировать и склады с боеприпасами, и предателей и вражеское пушечное мясо", - добавил Федоров.