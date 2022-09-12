В селе Тернова, на границе с Россией, подняли украинский флаг
ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова и подняли там украинский флаг
Видео бойца из 14-й отдельной механизированной бригады, устанавливающего флаг в деревне, опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
- Ранее сообщалось, что ВСУ освободили четыре населенных пункта Харьковщины.
- По сообщению ОК Юг 12 сентября, ВСУ через две недели отбили у оккупантов 500 кв. км территории Херсона.
- Военный эксперт Рыженко в эфире Эспрессо сообщил, что раненые россияне на правом берегу Днепра в Херсонской области умирают из-за проблем с логистикой.
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