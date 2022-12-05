В селе Новософиевка на Запорожье в результате обстрелов разрушены дома, есть погибшие

Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

По состоянию на 14:49 известно о двух раненых и двух погибших, ГСЧС и скорая помощь уже работают на месте происшествия.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил , что часть взрывов в Запорожье - это эхо вражеских прилетов в пригороде, остальные - удачная работа украинского ПВО.

Куртев подчеркнул, что есть вероятность повторной ракетной атаки.

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