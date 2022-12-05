В селе Новософиевка на Запорожье в результате обстрелов разрушены дома, есть погибшие
В результате вражеских обстрелов 5 декабря, в селе Новософиевка, что на Запорожье, разрушены несколько частных домов, есть раненые и погибшие
Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
По состоянию на 14:49 известно о двух раненых и двух погибших, ГСЧС и скорая помощь уже работают на месте происшествия.
Куртев подчеркнул, что есть вероятность повторной ракетной атаки.
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