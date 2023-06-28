В селе на временно оккупированной Херсонщине россияне на БТР переехали пенсионерку
Во временно оккупированном селе Новая Збурьевка Голопристанской громады Херсонской области российские оккупанты на бронетранспортере наехали на 83-летнюю женщину
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
"В полицию поступило сообщение, что во временно оккупированном селе Новая Збурьевка Скадовского района российские военные на БТР совершили наезд на 83-летнюю женщину, которая находилась у забора дома", - говорится в сообщении.
По данным полиции, женщина погибла на месте.
Также отмечается, что в Каховке ночью 28 июня российские военные похитили из дому 39-летнего местного жителя. Сейчас его судьба неизвестна.
- 28 июня в Генштабе заявили , что российские оккупанты в Горностаевке Херсонской области похищают жилье у местных жителей и объявляют его собственностью.
- Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила , что во временно оккупированных населенных пунктах Херсонщины россияне запретили оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям, не получившим паспорт РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.74
Покупка 36.74Продажа 37.48
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное