Об этом сообщает полиция Херсонской области.

"В полицию поступило сообщение, что во временно оккупированном селе Новая Збурьевка Скадовского района российские военные на БТР совершили наезд на 83-летнюю женщину, которая находилась у забора дома", - говорится в сообщении.

По данным полиции, женщина погибла на месте.

Также отмечается, что в Каховке ночью 28 июня российские военные похитили из дому 39-летнего местного жителя. Сейчас его судьба неизвестна.