В селе на Херсонщине сдетонировала российская взрывчатка, ранен местный житель

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что 41-летний мужчина поднял найденный в поле боеприпас, в результате чего получил ранения руки, сейчас он находится в больнице.

"Вблизи села Трифоновка Великоалександровской громады сдетонировала российская взрывчатка, ранен мужчина. Это произошло вчера вечером. Забыв про элементарные правила безопасности, 41-летний местный житель поднял найденный в поле боеприпас", - говорится в сообщении.