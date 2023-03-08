В селе на Херсонщине сдетонировала российская взрывчатка, ранен местный житель
Вечером 7 марта возле села Трифоновка на Херсонщине сдетонировала российская взрывчатка, ранен местный житель
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что 41-летний мужчина поднял найденный в поле боеприпас, в результате чего получил ранения руки, сейчас он находится в больнице.
"Вблизи села Трифоновка Великоалександровской громады сдетонировала российская взрывчатка, ранен мужчина. Это произошло вчера вечером. Забыв про элементарные правила безопасности, 41-летний местный житель поднял найденный в поле боеприпас", - говорится в сообщении.
- В течение суток 7 марта россияне выпустили по территории Херсонщины 309 снарядов из тяжелой артиллерии и "градов", есть раненый.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.24
Покупка 38.24Продажа 39.09
-
EUR
Покупка 40.03Продажа 41.04
- Актуальное
- Важное