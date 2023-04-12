Об этом информирует глава Херсонской ОВ Александр Прокудин .

"Два прибрежных населенных пункта - Козацкое и Веселое - наиболее обстреливаются российскими военными. Россияне постоянно "кошмарят" местное население и находиться там очень опасно, а детям - вообще нельзя", - пишет глава области.

В селе Веселое до сих пор остаются 14 детей, родители которых отказываются от эвакуации.

"Мы проводим разъяснительную работу с родителями о необходимости эвакуации, но пока родители не прислушиваются к доводам безопасности и не хотят перемещаться в село Коблево Николаевской области. Надеюсь, что родители проявят понимание и помогут нам вывезти детей из опасного Веселого, чтобы отметить Светлое Воскресение Христово в покое, без страшных игр в прятки от бомб", - подчеркнул Прокудин.

На 12 апреля из поселка Козацкое Херсонской области эвакуированы все семьи с детьми. Сегодня вывезли последнего 17-летнего парня вместе с его бабушкой.

19 детей выехали в Николаевскую область.

Всего с 26 марта этого года из опасных населенных пунктов Херсонщины эвакуировали 66 детей.