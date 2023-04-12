В селе на Херсонщине, которое больше всего обстреливает РФ, остаются 14 детей: родители отказывают в эвакуации
По состоянию на 12 апреля в селе Веселое Херсонской области, которое больше всего обстреливают российские войска, остаются 14 детей, родители которых отказываются эвакуироваться
Об этом информирует глава Херсонской ОВ Александр Прокудин .
"Два прибрежных населенных пункта - Козацкое и Веселое - наиболее обстреливаются российскими военными. Россияне постоянно "кошмарят" местное население и находиться там очень опасно, а детям - вообще нельзя", - пишет глава области.
В селе Веселое до сих пор остаются 14 детей, родители которых отказываются от эвакуации.
"Мы проводим разъяснительную работу с родителями о необходимости эвакуации, но пока родители не прислушиваются к доводам безопасности и не хотят перемещаться в село Коблево Николаевской области. Надеюсь, что родители проявят понимание и помогут нам вывезти детей из опасного Веселого, чтобы отметить Светлое Воскресение Христово в покое, без страшных игр в прятки от бомб", - подчеркнул Прокудин.
На 12 апреля из поселка Козацкое Херсонской области эвакуированы все семьи с детьми. Сегодня вывезли последнего 17-летнего парня вместе с его бабушкой.
19 детей выехали в Николаевскую область.
Всего с 26 марта этого года из опасных населенных пунктов Херсонщины эвакуировали 66 детей.
- 7 марта Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий. Пока что вывозят только из Бахмута.
- Принудительная эвакуация из зоны боевых действий может быть введена в 12 громадах Донетчины и еще в одной – частично, из сел, непосредственно граничащих с линией фронта.
- С 24 февраля 2022 года по 12 апреля 2023 года из Донецкой области на территорию Украины выехало более миллиона мирных жителей.
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