В селе на Харьковщине провели торжества с возложением цветов к памятнику с серпом и молотом
В селе Шелестово Коломакской поселковой громады Богодуховского района Харьковской области по случаю дня памяти земляков, погибших в годы Второй мировой войны, провели церемонию возложения цветов к мемориалу с гербом Советского Союза
Об этом на фейсбуке сообщает Коломацкая территориальная громада Харьковской области.
8 сентября в парке Победы села Шелестово состоялся митинг-реквием по случаю годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Дня села.
При участии главы громады Владимира Гуртового, старосты округа Евгения Талавиры и настоятеля Свято-Воскресенского храма отца Николая Филозофа к памятнику, на котором были изображены советские символы, а именно серп и молот, торжественно возложили цветы, провели минуту молчания и наградили за патриотизм и значительную помощь защитникам Украины коллектив Шелестовского лицея и жителя села Леонида Торяника. Также организаторы провели концерт "Вместе к Победе", во время которого проводился сбор средств на приобретение тепловизора.
"Каждый год в этот день мы с вами собираемся, чтобы почтить светлую память жителей, погибших от рук фашистов. Сколько бы лет не прошло, нам всегда будет больно вспоминать тот день вины. Наш долг - помнить, потому что история имеет большую силу", - сказал в речи глава громады.
На этот случай обратил внимание проект "Деколонизация.Украина", занимающийся очищением населенных пунктов от советской и российской символики.
"Сентябрь 2023(!) года. Это впечатляет", - прокомментировали на ТГ-канале проекта.
О советских символах в Украине
В 2015 году действовал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Согласно 4 пункту ст. 1 закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики" под него подпадают:
- любое изображение государственных флагов, гербов и других символов СССР, УССР;
- гимны СССР, УССР;
- флаги, символы, изображения или другая атрибутика, в которых воспроизводится сочетание серпа и молота, серпа, молота и пятиконечной звезды, плуга, молота и пятиконечной звезды;
- символику коммунистической партии или ее элементы;
- изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные лицам, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии
- изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии;
- изображение лозунгов коммунистической партии, цитат лиц, занимавших руководящие должности в коммунистической партии;
- наименование коммунистической партии
Проект "Деколонизация.Украина" создал сайт "Декоммунизация", на котором каждый может сообщить о еще не демонтированном объекте советского прошлого. После получения жалобы ее проверяют на достоверность и юристы проекта готовят соответствующее обращение в органы власти по месту обнаружения объекта.
"С момента принятия закона многие объекты были демонтированы, многие названия - переименованы. Но большое количество объектов осталось. Завершим процесс раз и навсегда", - призывает "Декоммунизация".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.39
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное