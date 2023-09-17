В селе на Харьковщине провели торжества с возложением цветов к памятнику с серпом и молотом

Об этом на фейсбуке сообщает Коломацкая территориальная громада Харьковской области.

8 сентября в парке Победы села Шелестово состоялся митинг-реквием по случаю годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Дня села.

При участии главы громады Владимира Гуртового, старосты округа Евгения Талавиры и настоятеля Свято-Воскресенского храма отца Николая Филозофа к памятнику, на котором были изображены советские символы, а именно серп и молот, торжественно возложили цветы, провели минуту молчания и наградили за патриотизм и значительную помощь защитникам Украины коллектив Шелестовского лицея и жителя села Леонида Торяника. Также организаторы провели концерт "Вместе к Победе", во время которого проводился сбор средств на приобретение тепловизора.

"Каждый год в этот день мы с вами собираемся, чтобы почтить светлую память жителей, погибших от рук фашистов. Сколько бы лет не прошло, нам всегда будет больно вспоминать тот день вины. Наш долг - помнить, потому что история имеет большую силу", - сказал в речи глава громады.

На этот случай обратил внимание проект "Деколонизация.Украина", занимающийся очищением населенных пунктов от советской и российской символики.

"Сентябрь 2023(!) года. Это впечатляет", - прокомментировали на ТГ-канале проекта.

О советских символах в Украине

В 2015 году действовал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Согласно 4 пункту ст. 1 закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики" под него подпадают:

любое изображение государственных флагов, гербов и других символов СССР, УССР;

гимны СССР, УССР;

флаги, символы, изображения или другая атрибутика, в которых воспроизводится сочетание серпа и молота, серпа, молота и пятиконечной звезды, плуга, молота и пятиконечной звезды;

символику коммунистической партии или ее элементы;

изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные лицам, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии

изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии;

изображение лозунгов коммунистической партии, цитат лиц, занимавших руководящие должности в коммунистической партии;

наименование коммунистической партии

Проект "Деколонизация.Украина" создал сайт "Декоммунизация", на котором каждый может сообщить о еще не демонтированном объекте советского прошлого. После получения жалобы ее проверяют на достоверность и юристы проекта готовят соответствующее обращение в органы власти по месту обнаружения объекта.

"С момента принятия закона многие объекты были демонтированы, многие названия - переименованы. Но большое количество объектов осталось. Завершим процесс раз и навсегда", - призывает "Декоммунизация".