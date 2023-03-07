В селе на Харьковщине пожилой мужчина подорвался на российской мине "Лепесток" на собственном дворе
7 марта в селе Снежковка возле Изюма Харьковской области 63-летний мужчина подорвался на российской мине "Лепесток" на собственном дворе, его госпитализировали
Об этом информирует начальник Харьковской военной администрации Олег Синегубов.
"Сегодня около 16:00 в с. Снежковка Изюмского района местный 63-летний житель на собственном дворе наступил на российскую противопехотную мину "Лепесток"", - пишет глава региона.
Сообщается, что в результате взрыва пожилой мужчина получил осколочное ранение. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали.
Синегубов призвал мирных жителей области быть максимально внимательными и осторожными.
"На деоккупированных территориях враг оставил очень много мин и других взрывоопасных предметов. В случае обнаружения подозрительного предмета не прикасайтесь к нему. Необходимо отойти от находки на безопасное расстояние и сразу обратиться к сотрудникам ГСЧС или Нацполиции", - добавил глава ОВА.
Справка. Снежковка – село в Изюмском районе Харьковской области. Большая часть территории населенного пункта была временно оккупирована до контрнаступления ВСУ в сентябре 2022 года.
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