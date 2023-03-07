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В селе на Харьковщине пожилой мужчина подорвался на российской мине "Лепесток" на собственном дворе

7 мартa, 2023 вторник
19:54
война с Россией

7 марта в селе Снежковка возле Изюма Харьковской области 63-летний мужчина подорвался на российской мине "Лепесток" на собственном дворе, его госпитализировали

Об этом информирует начальник Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня около 16:00 в с. Снежковка Изюмского района местный 63-летний житель на собственном дворе наступил на российскую противопехотную мину "Лепесток"", - пишет глава региона.

Сообщается, что в результате взрыва пожилой мужчина получил осколочное ранение. Его в состоянии средней тяжести  госпитализировали.

Синегубов призвал мирных жителей области быть максимально внимательными и осторожными.

"На деоккупированных территориях враг оставил очень много мин и других взрывоопасных предметов. В случае обнаружения подозрительного предмета не прикасайтесь к нему. Необходимо отойти от находки на безопасное расстояние и сразу обратиться к сотрудникам ГСЧС или Нацполиции", - добавил глава ОВА.

Справка. Снежковка – село в Изюмском районе Харьковской области. Большая часть территории населенного пункта была временно оккупирована до контрнаступления ВСУ в сентябре 2022 года.

  • В феврале в Херсонской области двое трактористов погибли в результате подрыва на вражеской мине.
  • 28 февраля на деоккупированной Херсонской области на вражеской мини взорвался 58-летний мужчина. Он рубил дрова в лесополосе и неожиданно наткнулся на мину.
  • 2 марта в Харьковской области автомобиль с гражданскими наткнулся на противотанковую мину, в результате чего погибли четверо мужчин.
  • В Херсонской области 6 марта на взрывчатке, оставленной российскими оккупантами, подорвался трактор. В результате взрыва один человек погиб, еще один получил ранения.
оккупированные территории
Харковщина
Изюм
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