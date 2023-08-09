Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В селе на Белгородщине упал неустановленный объект, власти заявляют о пострадавшем

В селе на Белгородщине упал неустановленный объект, власти заявляют о пострадавшем

9 августа, 2023 среда
08:59
Мир

В селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области в среду, 9 августа, якобы упал неустановленный объект: власти заявляют об одном пострадавшем

Об этом пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, якобы загорелся сеновал на территории частного участка из-за вероятного падения неустановленного объекта.

"Есть один пострадавший - мужчина с осколочным ранением стопы. Бригадой скорой необходимая медицинская помощь ему была оказана, от госпитализации мужчина отказался. Оперативные службы работают на месте и выясняют все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

  • В ночь с 24 на 25 июня Шебекино Белгородской области якобы попало под атаку БПЛА. Загорелось одно из промышленных предприятий.
Россия
Белгород
Читайте также:
Верховна Рада
7 августа, 2023 понедельник
В Раде предлагают ввести в Украине еще один государственный праздник – День благодарения
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
6 августа, 2023 воскресенье
"Должен приползти на коленях". Песков и Медведев против мирных переговоров с Украиной
У порту Туреччини прогримів вибух
7 августа, 2023 понедельник
Взрыв в порту Турции выгоден только одному государству, - эксперт Defense Express Рябых
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.94
    Покупка 36.94
    Продажа 37.63
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
9 августа
10:12
Армия РФ за сутки атаковала 9 регионов Украины: трое погибших и 22 раненых
10:06
OPINION
на фото: Елена Белозерская
Никто никому не запретит выезд за границу после войны
09:45
Тюлени соблюдают социальную дистанцию, чтобы избежать распространения болезней среди морских млекопитающих, - исследование
09:36
ВСУ нашли самые слабые звенья России в Черном море, - разведка Британии
09:33
Эксклюзив
Сергей Згурец
"Зеленый свет" от Пентагона: Згурец спрогнозировал, когда F-16 могут появиться в небе Украины
09:33
Ученые совершили прорыв в разработке первой в истории вакцины против вируса Эпштейна - Барр
09:05
Россияне вывели в Черное море ракетоноситель с 4 "калибрами"
09:00
Покровитель медиков и воинов: 9 августа – День памяти святого Пантелеймона
08:54
В Минфине сказали, кто имеет наибольшее влияние на таможню
08:35
В Индонезии участницы конкурса красоты обратились в полицию из-за сексуальных домогательств организаторов
08:29
Украинские военные сбили очередной вражеский вертолет
08:18
Эксклюзив
Александр Ярославский
Бизнесмен Ярославский получает почти 17 тыс. грн каждый месяц как почетный гражданин Харьковщины, - депутат
08:13
Оккупанты ночью ударили артиллерией по Никопольщине: погиб 18-летний парень, трое раненых
08:01
OPINION
Маска миротворца для Китая
08:00
Инфографика
В России возросли потери на Сватовско-Кременском направлении. Всего за сутки на фронте ВСУ ликвидировали 820 оккупантов, 17 БПЛА и 8 танков
07:39
Південна Корея
Южная Корея примет участие в рабочей группе по имплементации украинской Формулы мира
07:29
Россия приостановила налоговые соглашения с почти 40 "недружественными" странами. Япония выразила протест
06:45
Врачи объяснили, что происходит с телом, когда человек долго бодрствует
06:31
Госдеп не видит признаков причастности вагнеровцев к военному перевороту в Нигере
06:07
"Все, что нужно Украине": США планируют более чем втрое увеличить производство снарядов
05:48
Госдеп США
В США отреагировали на информацию о задержании информаторки РФ, которая собирала разведданные о визите Зеленского на Николаевщину
05:37
Литва заморозила активы России и Беларуси более чем на €100 млн
05:10
В Скандинавии бурлит мощный шторм: пострадавшие, подтопление и разрушение
04:42
Посол США в ОБСЕ подтвердил передачу доказательств военных преступлений РФ в МКС
04:14
Прорвали оборону и вернулись: ВСУ совершили в Херсонской области рейд на левый берег Днепра, - ISW
03:46
Обновлено
москва, кремль
Мэр Москвы сообщил об атаке на город двумя беспилотниками
03:16
Физические упражнения в больнице ускоряют выздоровление пациентов, - исследование
02:48
В Нидерландах задержали 10 человек, проникших на авиабазу с ядерным оружием
02:20
Лукашенко
Ситуация хуже, чем когда-либо: в ЕС вспомнили о фальсификации выборов в Беларуси и жестких репрессиях
01:52
В Дюссельдорфе эвакуировали 13 тыс. жителей, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны
01:24
Германия предлагает Польше оставить на ее территории 3 системы ЗРК Patriot до конца года
01:13
Экс-глава австрийского МИД Кнайсль, с которой на свадьбе танцевал Путин, поселилась в домике в российской деревне
00:56
Конкурент Starlink: Шведская Satcube начала поставлять в Украину терминалы спутникового интернета
00:28
Обновлено
Стало известно, кто выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины, - СМИ
00:25
WhatsApp добавил функцию демонстрации экрана во время видеовызова
2023, вторник
8 августа
23:59
Обновлено
Зеленский: в результате ракетного удара по Покровску 7 августа погибли 9 человек
23:57
Обновлено
Лига чемпионов: результаты и расписание всех матчей 3-го раунда квалификации
23:15
Зеленский пригласил премьера Нидерландов на саммит Крымской платформы
23:07
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 августа
22:49
"Это была спецоперация, согласованная с Путиным": Данилов о мятеже Пригожина
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV