Об этом пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, якобы загорелся сеновал на территории частного участка из-за вероятного падения неустановленного объекта.

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"Есть один пострадавший - мужчина с осколочным ранением стопы. Бригадой скорой необходимая медицинская помощь ему была оказана, от госпитализации мужчина отказался. Оперативные службы работают на месте и выясняют все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.