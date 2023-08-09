В селе на Белгородщине упал неустановленный объект, власти заявляют о пострадавшем
В селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области в среду, 9 августа, якобы упал неустановленный объект: власти заявляют об одном пострадавшем
Об этом пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, якобы загорелся сеновал на территории частного участка из-за вероятного падения неустановленного объекта.
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"Есть один пострадавший - мужчина с осколочным ранением стопы. Бригадой скорой необходимая медицинская помощь ему была оказана, от госпитализации мужчина отказался. Оперативные службы работают на месте и выясняют все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
- В ночь с 24 на 25 июня Шебекино Белгородской области якобы попало под атаку БПЛА. Загорелось одно из промышленных предприятий.
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