В селе Лукьяновское в Запорожье оккупанты прицельно обстреляли фермерское хозяйство
Разрушены административные и складские помещения, повреждена техника
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
Отмечается, что российские военные накрыли прицельным огнем село Лукьяновское Васильевского района. В результате обстрела повреждены административные и складские помещения фермерского хозяйства.
По данным ЗОВА, пострадала сельскохозяйственная техника, разрушен ангар.
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