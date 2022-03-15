"В селах люди встречают противника и начинают бить его еще на подходе к городу", – руководитель обороны Николаева

Об этом рассказал в эфире общего телемарафона Генерал ВСУ Дмитрий Марченко (Марчелло), управляющий обороной Николаева, информирует Эспрессо.TV .

"Вокруг Николаева наблюдается большое скопление военной техники и личного состава (военных РФ – ред.). Благодаря нашим военным наносим неотвратимые потери противнику… Настроение у наших бойцов очень позитивное, нас поддерживает народ, нам очень повезло, что мы все стали в один строй вместе с гражданскими, поэтому у нас все получается… Кроме того, у нас есть очень положительный момент, что в селах люди встречают противника и начинают бить его еще на подходе к Николаеву… …единственная цель – это победа», – отметил генерал Марченко.

Напомним, сегодня ожидалась танковая атака на Николаев, но эта информация оказалась фейком.

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