Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В настоящее время в украинских селах и поселках работают около 5700 аптек и аптечных пунктов. Однако более 20 тысяч сел не имеют доступа к лекарствам.

"Мобильные аптеки смогут функционировать исключительно в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты, а у жителей – ограниченный доступ к лекарственным средствам. Также, на период военного положения такие передвижные аптечные пункты смогут работать на прифронтовых территориях и в зонах чрезвычайных ситуаций", - говорится. в сообщении.

Мобильные аптечные пункты смогут отпускать, в частности, компенсируемые лекарства по программе "Доступные лекарства".

"В мобильных аптечных пунктах будут действовать те же правила отпуска лекарственных средств, как и в стационарных аптеках. Все рецептурные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту (как бумажному, так и электронному)", - указывают в Минздраве.

Там подчеркнули, что Украина руководствовалась передовым мировым опытом в создании аптечных пунктов, а решение правительства поможет улучшить ситуацию с доступом к лекарству.