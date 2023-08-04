В селах и на прифронтовых территориях развернуты мобильные аптечные пункты, - Минздрав
Правительство разрешило лицензиатам по розничной торговле лекарствами создавать мобильные аптечные пункты в сельской местности и на прифронтовых территориях
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В настоящее время в украинских селах и поселках работают около 5700 аптек и аптечных пунктов. Однако более 20 тысяч сел не имеют доступа к лекарствам.
"Мобильные аптеки смогут функционировать исключительно в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты, а у жителей – ограниченный доступ к лекарственным средствам. Также, на период военного положения такие передвижные аптечные пункты смогут работать на прифронтовых территориях и в зонах чрезвычайных ситуаций", - говорится. в сообщении.
Мобильные аптечные пункты смогут отпускать, в частности, компенсируемые лекарства по программе "Доступные лекарства".
"В мобильных аптечных пунктах будут действовать те же правила отпуска лекарственных средств, как и в стационарных аптеках. Все рецептурные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту (как бумажному, так и электронному)", - указывают в Минздраве.
Там подчеркнули, что Украина руководствовалась передовым мировым опытом в создании аптечных пунктов, а решение правительства поможет улучшить ситуацию с доступом к лекарству.
- Российские захватчики с первого дня вторжения в Украину разрушили 184 объекта медучреждений и еще 1376 объектов – повредили. Наибольшие потери понесла медицинская инфраструктура Харьковщины, Херсонщины, Донетчины, Николаевщины и Киевщины.
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