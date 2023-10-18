В секторе Газы заявили, что в результате ударов Израиля погибли 3478 человек
Министерство здравоохранения Газы, находящееся под контролем ХАМАСа, заявило, что в результате ударов со стороны Израиля количество погибших в Газе возросло до 3478
Об этом пишет The Times of Israel.
Спикер министерства здравоохранения в Газе Ашраф Аль-Кидра утверждает, что в результате атаки по больнице "Аль-Ахли" погиб 471 человек. Также 28 человек находятся в тяжелом состоянии.
Он также продолжил обвинять Израиль во взрыве, несмотря на предоставленные доказательства, свидетельствующие о том, что удар был нанесен ошибочно ракетой "Исламского джихада".
- По обновленным данным, по состоянию на среду, 18 октября, число погибших от атаки ХАМАСа на Израиль граждан Украины выросло до 23.
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