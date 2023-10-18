В секторе Газы заявили, что в результате ударов Израиля погибли 3478 человек

Об этом пишет The Times of Israel.

Спикер министерства здравоохранения в Газе Ашраф Аль-Кидра утверждает, что в результате атаки по больнице "Аль-Ахли" погиб 471 человек. Также 28 человек находятся в тяжелом состоянии.

Он также продолжил обвинять Израиль во взрыве, несмотря на предоставленные доказательства, свидетельствующие о том, что удар был нанесен ошибочно ракетой "Исламского джихада".