В седьмой раз за последние восемь дней Версальский дворец эвакуируют из-за угрозы взрыва

Об этом сообщает пресс-служба Версальского дворца в соцсети Х.

Сегодня, 22 октября, Версальский дворец во Франции эвакуировали в седьмой раз за последние семь дней. По информации пресс-службы Версальского дворца, эвакуация произошла из-за угрозы взрыва.

"Из соображений безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей и откроется снова, как только будут проведены проверки. Мы благодарим вас за понимание", - сообщила администрация.