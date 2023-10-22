В седьмой раз за последние восемь дней Версальский дворец эвакуируют из-за угрозы взрыва
Посетителей Версальского дворца во Франции в воскресенье, 22 октября, эвакуировали в седьмой раз за последние семь дней из-за угрозы взрыва
Об этом сообщает пресс-служба Версальского дворца в соцсети Х.
Сегодня, 22 октября, Версальский дворец во Франции эвакуировали в седьмой раз за последние семь дней. По информации пресс-службы Версальского дворца, эвакуация произошла из-за угрозы взрыва.
"Из соображений безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей и откроется снова, как только будут проведены проверки. Мы благодарим вас за понимание", - сообщила администрация.
- Утром пятницы, 13 октября, во французском Аррасе мужчина напал на лицей - погиб учитель, еще два человека ранены. Никто из учеников лицея не пострадал. Отмечают, что во время атаки убийца кричал "Аллах акбар". В результате мужчину задержали, полиция также поймала его брата.
- Позже пресс-служба Лувра объявила о закрытии музея на сутки из соображений безопасности после вооруженного нападения исламистов в северо-восточном городке Аррас. Следом за Лувром эвакуировали и Версальский дворец.
- 18 октября во Франции были эвакуированы пассажиры шести аэропортов. В них поступили сообщения о заминировании. Кроме того, была эвакуация посетителей Версальского дворца.
- 21 октября посетителей Версальского дворца эвакуировали в шестой раз за неделю: в полицию поступило сообщение о заминировании .
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