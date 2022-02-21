В Счастье взорвалась АЗС в результате оккупационных обстрелов, работа ТЭС остановлена из-за обрыва линий электропередач

Об этом он написал в Telegram.



"ТЭС в Счастье остановлена из-за обрыва линий электропередач, в результате обстрела боевиками с оккупированных территорий", - отметил Геращенко.



Он добавил, что кафир ведет обстрел из минометов калибра 82 и 120 мм.

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай отметил, что Луганская ТЭС прекратила работу.Он отметил, что во Врубовке нет электричества и газа. Люди находятся в бомбоубежищах, повреждены жилые дома и газопровод – 200 потребителей находятся без газоснабжения."Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают. Счастье без воды, тепла и света".Российские кафиры совершили четыре прямых попадания в водозабор", - добавил Гайдай.По его словам, разбит коллектор теплосети в районе ТЭС, прекращено теплообеспечение.Как заявил Гайдай, оккупанты повредили все линии электропередач, отходящие и подходящие к Луганской ТЭС. Энергетики ждут прекращения обстрелов для проведения работ по возобновлению работы станции.Счастьинская городская территориальная община сообщила, что коллектив Счастьинского РЭС был вынужден покинуть свои рабочие места из-за обстрелов.