В Счастье взорвалась АЗС в результате оккупационных обстрелов, работа ТЭС остановлена из-за обрыва линий электропередач
Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате обстрела оккупантами в Счастье загорелась и взорвалась АЗС
Об этом он написал в Telegram.
"ТЭС в Счастье остановлена из-за обрыва линий электропередач, в результате обстрела боевиками с оккупированных территорий", - отметил Геращенко.
Он добавил, что кафир ведет обстрел из минометов калибра 82 и 120 мм.
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