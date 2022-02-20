В Счастье в результате обстрела со стороны оккупантов уничтожен грузовик СЦКК
Сегодня, 20 февраля 2022 года, российские оккупанты устроили обстрел КПП на въезде в подконтрольный Украине город Счастье Луганской области
Как следствие, полностью уничтожен грузовой автомобиль Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Об этом у себя на ТГ-канале сообщает украинский военный журналист Андрей Цаплиенко, передает Еспресо.TV .
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"Горит украинский ЗиЛ-131 "белых шлемов", наблюдателей СХ СЦКК "СЧАСТЬЕ", находился на мосту КПВВ, уничтожен в результате обстрела", - отмечает Цаплиенко.
В подтверждение своих слов он приводит соответствующее видео.
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