В Счастье в результате обстрела со стороны оккупантов уничтожен грузовик СЦКК

Как следствие, полностью уничтожен грузовой автомобиль Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Об этом у себя на ТГ-канале сообщает украинский военный журналист Андрей Цаплиенко, передает Еспресо.TV .



Читайте также: Мы уже сломали вражеский сценарий. На обстрелы отвечаем филигранно, - Резников



"Горит украинский ЗиЛ-131 "белых шлемов", наблюдателей СХ СЦКК "СЧАСТЬЕ", находился на мосту КПВВ, уничтожен в результате обстрела", - отмечает Цаплиенко.



В подтверждение своих слов он приводит соответствующее видео.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb