В Счастье на Луганщине подожгли "избирательный участок" оккупантов, а в Старобельске "голосуют" в кустах, - Гайдай
В Счастье в Луганской области подожгли российский "избирательный участок", а в Старобельске "референдум" проводят в кустах и с вооруженным оккупантом
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в фейсбуке .
"В Счастье подожгли "избирательный участок". В Старобельске "голосуют" в кустах возле магазинов. Найти кусты легко – рукописная табличка "голосовать здесь" и человек с автоматом об этом информируют", - подчеркнул он.
- 23 сентября Сергей Гайдай сообщил, что во временно оккупированной Луганской области россияне сопровождают с оружием людей на псевдореферендум. Тем, кто не открывает дверь, угрожают.
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