Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в фейсбуке .

"В Счастье подожгли "избирательный участок". В Старобельске "голосуют" в кустах возле магазинов. Найти кусты легко – рукописная табличка "голосовать здесь" и человек с автоматом об этом информируют", - подчеркнул он.

23 сентября Сергей Гайдай сообщил, что во временно оккупированной Луганской области россияне сопровождают с оружием людей на псевдореферендум. Тем, кто не открывает дверь, угрожают.

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