В СБУ заявили, что россияне далеки от реальности в расследовании взрыва на Крымском мосту
Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк заявил, что в расследовании взрыва на Крымском мосту россияне показывают свой непрофессионализм
Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
В ответ на вопрос о том, имеет ли СБУ какое-либо отношение к взрыву на Крымском мосту и "самоликвидации" захватчиков на временно оккупированных территориях, Малюк сказал, что просто любит хлопок.
"Просто мы, украинцы, очень любим хлопок… Даже в моем кабинете он стоит в вазе. Но разве мы виноваты, что русские не умеют с ним обращаться правильно?" – сказал он.
Расследование взрыва на Крымском мосту Малюк назвал псевдоследствием. Он также отметил, что в ходе этого "псевдорасследования" россияне демонстрируют свой непрофессионализм.
"В своем "расследовании" они пришли к тому, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР МО в целом. Я уверяю вас, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности", - подчеркнул исполняющий обязанности главы СБУ.
Также Малюк отметил, что на временно оккупированных территориях что-то постоянно взрывается, предположительно из-за того, что "кто-то пьет некачественный кофе, кто-то некачественным горючим заправляется". По его словам, там проходят какие-то процессы.
"А на Крымском мосту, наверное, не тем горючим заправился какой-нибудь грузовой автомобиль и имеют то, что имеют", - сказал Малыш.
Он добавил, что пока не может раскрыть всех деталей и рассказать, кто стоит за взрывами, поскольку это может подвергнуть опасности неравнодушных патриотов. Малюк отметил, что об этом будут говорить после победы.
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар. На следующий день президент РФ обвинил в этом украинские спецслужбы.
- 12 октября ФСБ заявила , что к взрыву на Крымском мосту причастно Главное управление разведки Украины, в том числе глава ГУР Кирилл Буданов.
- В тот же день ГУР ответили , что все обвинения России являются чушью.
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