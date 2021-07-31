В СБУ заявили, что не похищали бывшего судью Чауса

Об этом сообщает СБУ в facebook.

В СБУ подчеркнули, что с мая 2021 года именно Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судьи Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

"В своих действиях Служба безопасности Украины исходит из того, что согласно Конституции Украины жизнь человека являются высшей ценностью. И сотрудники СБУ выполняли свои должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного производства. Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями", - заявили в СБУ.

В Службе безопасности добавили, что 30 июля на горячую линию обратилось лицо, которое сообщило, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл человек, представившийся Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников СБУ.

"Впоследствии следователи СБ Украины получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности", - сообщили в СБУ.

В Службе безопасности отметили, что несмотря на физическое и моральное состояние Чауса после длительного лишения свободы, пока ему оказывается необходимая медицинская помощь.

"Об этом отдельно проинформированы жену господина Чауса, следователи СБУ находятся в постоянном контакте с его родственниками. Служба безопасности Украины принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения экс-судьи Чауса, лишения его свободы и установления лиц, которые это совершили", - заверили в СБУ.

Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 похитили неизвестные, обнаружили на Виннитчине .

Работники НАБУ обнародовали видео, на котором сотрудники СБУ перевозят задержанного экс-судью Чауса.

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