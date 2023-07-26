В СБУ впервые подтвердили причастность к атаке на Крымский мост в 2022 году
Впервые глава СБУ Василий Малюк официально подтвердил, что Служба безопасности Украины стоит за подрывом Крымского моста в октябре 2022 года
Об этом заявил 26 июля Василий Малюк во время презентации новой почтовой марки.
"С первых дней полномасштабного вторжения России сотрудники СБУ уничтожают врага в самых горячих точках и делают все, чтобы как можно быстрее освободить нашу землю. Разрушение Крымского моста – это одна из наших реализаций. Убежден, что уникальные спецоперации, которые проводит СБУ, станут сюжетами для новых марок" , – заявил глава СБУ.
Он также поблагодарил сотрудников СБУ за работу и пожелал, чтобы количество их боевых выходов соответствовало количеству возвращений в места дислокации.
- 27 мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя подрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года, заявил , что СБУ принимала для этого "определенные меры".
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