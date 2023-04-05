В СБУ сказали, могут ли Кулинича обменять в Россию, как Медведчука
Экс-начальника Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича могут обменять на украинских военнопленных в России, но этот вопрос пока не решен
Об этом на брифинге сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Его спросили, могут ли Кулинича обменять в РФ, как в свое время сделали это с кумом президента Путина Виктором Медведчуком .
"Что касается вашего вопроса, то он лежит больше в политической плоскости. Мы сегодня обсуждаем юридические аспекты", - ответил Дехтяренко.
Он напомнил, что при СБУ действует объединенный центр по розыску и возвращению военнопленных, в тесном сотрудничестве с координационным штабом занимающийся вопросами обменов.
В то же время, в ГБР отметили, что даже если Кулинича обменяют, дело будет в суде и завершится приговором.
- 5 апреля стало известно, что ГБР завершило расследование уголовного производства по госизмене экс-начальника Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича. Установлены новые доказательства его сотрудничества с ФСБ.
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