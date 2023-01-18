В СБУ предупредили о контрдиверсионных мерах в Харькове
В Харькове в течение двух следующих дней будут проводиться контрдиверсионные мероприятия
Об этом сообщил в Фейсбуке спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
"18 и 19 января Служба безопасности Украины будет проводить в Харькове комплекс антитеррористических контрдиверсионных мероприятий. Помимо СБУ участие в мероприятиях примут другие правоохранительные органы, подразделения НГУ и ВСУ. Потребность в проведении этих мероприятий вызвана необходимостью сохранения и повышения безопасности харьковчан", - написал он.
По его словам, во время мероприятий будут проводиться осмотры отдельных территорий с целью повышения обстановки безопасности, усиления защищенности объектов критической инфраструктуры, выявления и нейтрализации возможных диверсионных групп. Также могут осуществляться проверка документов граждан, ограничение движения по отдельным улицам.
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